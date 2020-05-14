Путин назвал ситуацию для бюджета России сложной

«Речь не о выполнении плана, до которого нам еще далеко, а о сокращении бюджетных доходов. Мы не опускаем руки и ищем новые источники финансирования для поддержки населения и бизнеса. Если мы анонсировали антикризисные меры, то обязательно достигнем цели, поскольку иначе результата не добиться», - цитирует «ГлобалМСК.ру» Путина.





Президент РФ рассказал, что в связи с введенными для борьбы с коронавирусом карантинными мерами в стране наблюдается сложная ситуация. Доходы федерального бюджета не растут, а расходы увеличиваются. Поступления сократились из-за падения цен на экспортные энерготовары, такие как нефть.