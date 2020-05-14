"Оружие Судного дня": Создание описанной учёным из США кобальтовой бомбы остаётся загадкой





Некоторые источники ещё в середине-конце прошлого века сообщали о якобы уже созданной кобальтовой бомбе, но ни тогда, ни позже информация об испытании мощнейшего оружия массового поражения так и не появилась. Лео Силард, описывая бомбу, называл её «оружием Судного дня», так как только с её помощью можно создать угрозу для всей планеты и не нужно разрабатывать ракеты, затрачивая огромные средства. В этом типе вооружения предусматривается использование природного кобальта-59, при активации бомбы трансформирующегося в изотоп кобальт-60 с временем полураспада около 5 лет. Если количество последнего элемента будет варьироваться в районе 500 тонн, то вся планета получит критическую дозу облучения за 1 год.Впоследствии ни США, ни СССР, ни другие государства не подтвердили создание кобальтовой бомбы, хотя на некоторых испытательных полигонах фиксировался кобальт-60. Специалисты это объясняли влиянием других факторов, а оружие Судного дня остаётся теорией, но и его реальное существование в каком-то из секретных бункеров тоже нельзя исключать.