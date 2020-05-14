АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.78 USD 73.58
Курс валют на 14.05.2020

"Оружие Судного дня": Создание описанной учёным из США кобальтовой бомбы остаётся загадкой

По окончании Второй мировой войны ряд государств начал «гонку вооружений», но самые большие достижения в этом плане демонстрировали США и СССР. В годы соперничества между странами американский учёный Лео Силард описывал характеристики кобальтовой бомбы, но создание «оружия Судного дня» по сегодняшний день остаётся загадкой.
"Оружие Судного дня": Создание описанной учёным из США кобальтовой бомбы остаётся загадкой

Некоторые источники ещё в середине-конце прошлого века сообщали о якобы уже созданной кобальтовой бомбе, но ни тогда, ни позже информация об испытании мощнейшего оружия массового поражения так и не появилась. Лео Силард, описывая бомбу, называл её «оружием Судного дня», так как только с её помощью можно создать угрозу для всей планеты и не нужно разрабатывать ракеты, затрачивая огромные средства. В этом типе вооружения предусматривается использование природного кобальта-59, при активации бомбы трансформирующегося в изотоп кобальт-60 с временем полураспада около 5 лет. Если количество последнего элемента будет варьироваться в районе 500 тонн, то вся планета получит критическую дозу облучения за 1 год.

Впоследствии ни США, ни СССР, ни другие государства не подтвердили создание кобальтовой бомбы, хотя на некоторых испытательных полигонах фиксировался кобальт-60. Специалисты это объясняли влиянием других факторов, а оружие Судного дня остаётся теорией, но и его реальное существование в каком-то из секретных бункеров тоже нельзя исключать.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Кожа может сигнализировать о заражении…
Маша Малиновская сделала пластику лица у хирурга Айзы…
Гражданский седан Aurus Senat заметили на дорогах…
Майя Донцова и Алексей Купин заявили о своем уходе из…
Samsung представила первый в мире смартфон с «квантовым»…
«Мы встретились в 14 лет»: Борис Токарев и Людмила Гладунко отметили золотую…
"Оружие Судного дня": Создание описанной учёным из США кобальтовой бомбы остаётся…
Татьяна Тарасова о Загитовой: «В олимпийскую команду Алина не…
Аллу Мещерякову обокрали за несколько дней…
В России начались продажи новой «ГАЗели…
«Режиссёр-глыба»: Рената Литвинова показала архивное фото с Алексеем…
Нефролог Евгений Шилов назвал коронавирус особо опасным для людей с болезнями…
В Костромской области сожгли ювелирный…
Станислав Садальский️: "Законы бесполезны, как для хороших людей, так и для…
В США предложили использовать ИИ для…
Путин назвал ситуацию для бюджета России…
Американские ученые рассказали о причинах низкорослости…
Принц Гарри и Меган Маркл посещают семейного…
Epic Games показала возможности движка Unreal Engine 5 для PlayStation…
Звезда «Дом-2» Алена Ашмарина закрутила роман с молодым…
В США восстановят самый длинный лимузин на…
Светлана Рожкова рассказала о борьбе с билиарным циррозом…
«Будут всевозможные смерчи и ураганы»: Климатолог Киселев дал прогноз на лето в…
Нелли Ермолаева об «Острове героев»: «Я спала на голой земле и ела суп из…
На Украине раскрыли новый обман…
Максим Галкин о танцах детей: "Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к…
Евгений Касперский: "Разработчики Zoom не озаботились защитой…
Анна Михалкова о съемках у звездного отца: «Он бил меня по щеке ради раскрытия…
Просмотреть все новости