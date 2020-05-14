Нефролог Евгений Шилов назвал коронавирус особо опасным для людей с болезнями почек
«Уханьский» коронавирус, поразивший более 4,35 млн человек, особо опасен для людей с болезнями почек. О новой уязвимости рассказал нефролог Евгений Шилов.
Профессор выяснил, что больные с ХБП подвержены высокому риску заражения. В их группе наблюдается большой процент летальности. Подобная связь обусловлена тем, что почечные болезни часто сопровождаются атеросклерозом, ожирением, диабетом.
Люди с больными почками получают лечение диализом. Прервать или перенести процедуру нельзя, поэтому при заражении коронавирусом такие пациенты должны проходить по три сеанса в неделю. Профилактика инфицирования в данной группе осложнена склонностью к инфекционным заболеваниям, слабым иммунитетом, возрастом, большим числом ослабленных лиц.
Ранее эксперт ВОЗ сравнил коронавирус с ВИЧ за способность навсегда остаться с человечеством.
Профессор выяснил, что больные с ХБП подвержены высокому риску заражения. В их группе наблюдается большой процент летальности. Подобная связь обусловлена тем, что почечные болезни часто сопровождаются атеросклерозом, ожирением, диабетом.
Люди с больными почками получают лечение диализом. Прервать или перенести процедуру нельзя, поэтому при заражении коронавирусом такие пациенты должны проходить по три сеанса в неделю. Профилактика инфицирования в данной группе осложнена склонностью к инфекционным заболеваниям, слабым иммунитетом, возрастом, большим числом ослабленных лиц.
«Даже у здоровых людей, попавших в больницу с COVID-19, в 20-30% случаев развивается почечная недостаточность и растет потребность в диализе. Подобная ситуация может нарушить обеспеченность процедурой больных ХБП», - рассказал врач.
Ранее эксперт ВОЗ сравнил коронавирус с ВИЧ за способность навсегда остаться с человечеством.