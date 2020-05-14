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В США предложили использовать ИИ для налогообложения

Начисления в госбюджет США в скором времени будут контролироваться с помощью ИИ. С этим заявлением выступила фирма Salesforce, которая предложила использовать искусственный интеллект для налогообложения.

Как сообщают сотрудники компании Salesforce, их проект под названием AI Economist занимается разработкой программы налогообложения под руководством ИИ. Американские ученые говорят, что самообучающийся искусственный интеллект можно использовать для формирования алгоритмов, которые учитывают экономическую ситуацию в мире и гибко реагируют на перемены в уровне доходов граждан. Представители фирмы отмечают, что AI Economist ориентируется лишь на собственный опыт, не учитывая предыдущие достижения человечества.

Эксперимент, который проводился в виртуальных условиях, позволил спроектировать на 16% более эффективную модель налогообложения, чем созданная экономистом Эммануэлем Саесом система. В ходе исследования ИИ пришел к выводу, что оптимальным решением станет повышение ставок для богатого и бедного населения, а также уменьшение налога для представителей среднего класса. По словам разработчиков, что подобная технология поможет выровнять глобальный уровень доходов в будущем.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:41

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