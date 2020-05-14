Звезда «Дом-2» Алена Ашмарина закрутила роман с молодым чиновником





У Алены Ашмариной и Ильи Григоренко были сложные отношения. Пара часто ругалась и неоднократно расставалась. Недавно молодые люди заявили, что больше не вместе и это их окончательное решение. Накануне бывшая участница реалити-шоу показала своим преданным поклонникам нового бойфренда, который значительно моложе ее. Звезда «Дом-2» сообщила, что молодого человека зовут Жан и он работает в муниципалитете Подмосковья. Алена Ашмарина рада, что нашла достойного бойфренда, отношения с которым могут закончиться свадьбой.Также стало стало известно, что новый возлюбленный экс-участницы «Дом-2» имеет высшее образование и стабильное финансовое положение. По предварительным данным, Жан собирается взять на себя ответственность за Алену Ашмарину и ее двоих детей. Фанаты звезды «Дом-2» поздравили ее с новыми отношениями. Многие пожелали ей женского счастья и большой любви.