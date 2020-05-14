Epic Games показала возможности движка Unreal Engine 5 для PlayStation 5

«Программная основа позволяет разработчикам игр пользоваться самыми современными инструментами. Такое качество можно увидеть в фильмах, а в некоторых случаях наша графика будет обходить по детализации и проработке CGI. Движок был специально адаптирован под PlayStation 5, но в будущем его можно будет использовать и для других консолей», - рассказал Тим Суини, являющийся главой Epic Games.





Unreal Engine 5 по графике может сравниться с CGI в современных блокбастерах. Движок способен обрабатывать миллиарды полигонов одновременно, создавая максимально качественное изображение. Расход программных и технических ресурсов консоли при этом сводится к минимуму. Движок также получил динамическое освещение Lumen, реагирующее на изменение сцены за доли секунды.К концу текущего года движок также будет адаптирован под iOS и Android, но с немного урезанными характеристиками для мобильных устройств. Первой игрой, работающей на его основе, станет Fortnite. Ее перевод на Unreal Engine 5 должен состояться уже в начале 2021 года.Релиз консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X начнется в конце текущего года. Продукт от Sony будет работать на основе процессора AMD Zen 2 и видеокарты AMD RDNA 2.