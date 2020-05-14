Светлана Рожкова рассказала о борьбе с билиарным циррозом печени

«До карантина я сильно ушла в работу. Хорошо, что ввели самоизоляцию, а то не знаю, чем бы все закончилась. Я окрепла, но продолжаю соблюдать врачебные рекомендации. Недавно сделала УЗИ. Результат порадовал – состояние печени немного улучшилось, то есть идет слабая положительная динамика. Я довольна!» - рассказала Рожкова.





Рожкова с достоинством приняла серьезный диагноз. 55-летняя юмористка не стала впадать в депрессию, хотя врачи отвели ей всего полтора года. Артистка решила не опускать руки и бороться за каждый прожитый день. Сейчас она чувствует себя прекрасно.Юмористка живет в загородном доме и старается не нарушать самоизоляцию, так как опасается стать жертвой непредсказуемого вируса. К примеру, знакомая ее дочери с астмой не заразилась COVID-19, хотя контактировала с больным мужем, у которого не было никаких хронических недугов.От скуки Рожкова решила попробовать себя в роли блогера и начала снимать вайны. Знаменитость не пытается заработать, а хочет развлечь сидящих дома людей, передает «Собеседник».