Американские ученые рассказали о причинах низкорослости перуанцев





Средний рост жителей Перу составляет около 159 см, что сближает их с низкорослым населением экваториальных лесов Африки. По словам исследователей из Гарвардского университета, это отклонение вызвано мутацией в ДНК. Ученые пришли к подобным выводам после масштабного эксперимента, в ходе которого были взяты образцы биоматериала у 3 тысяч перуанцев. Большинство из них принадлежали к коренным народностям, которые считаются прямыми потомками инков и испанских колонистов.Генетический анализ показал, что высокая доля «индейской» ДНК коррелировала с низким ростом. Речь идет об участке гена FBN1, который отвечает за синтез фибрилина-1 — одного из основных протеиновых элементов соединительной ткани. До этого открытия изменения в структуре белка ассоциировались лишь с развитием недугов, а не нормальными вариациями в размерах тела. Генетики говорят, что одна из версий FBN1 уменьшает рост на 2,2 сантиметра, а две — на 4,4 сантиметра.