Нелли Ермолаева об «Острове героев»: «Я спала на голой земле и ела суп из крабов»

«Ведущие нам разрешили есть все, что мы сможем найти на острове. Приходилось варить суп из мелких крабов, ползающих под ногами. Только через несколько дней мы наладили быт и распределили обязанности. Я стала «матерью кухни». Если честно, мне понравилось добывать еду и кормить людей», - рассказала Ермолаева.

Каждый участник мог взять на остров один предмет и необходимую одежду. Ермолаева выбрала кастрюлю, хотя на первых порах она ей не пригодилась, так как есть было нечего. Позже блогерам удалось найти пальму с зелеными бананами и пожарить их на костре.Ведущая легко переживала нехватку провианта, но тяжело привыкала спать на голой земле. Самым страшным было, когда ее начинали кусать блохи, обитавшие среди всякой кишащей под ногами живности.