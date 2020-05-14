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Принц Гарри и Меган Маркл посещают семейного психолога

У покинувших Лондон принца Гарри и Меган Маркл появились проблемы в отношениях, сообщает западная пресса. Супруги вынуждены были обратиться за помощью к профессионалам и вместе начали посещать семейного психолога.
Принц Гарри и Меган Маркл посещают семейного психолога

Принц Гарри, как утверждают инсайдеры, сейчас много времени проводит с семьёй дома и пока не смог найти себе работу. Это сделать непросто на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, но и в дальнейшем поиск достойного занятия под вопросом. Супруг Меган Маркл скучает по родным, оставшимся в Великобритании, что, возможно, послужило одной из причин появления проблем в семье и необходимости посещения семейного психолога.

Ради желаний и стремлений жены принцу Гарри пришлось кардинально менять привычный образ жизни. При этом он не скрывает от Маркл, что именно из-за неё решился на переезд и сейчас не может встречаться с близкими людьми. В ответ экс-актриса говорит, что муж таким образом пытается «сложить с себя ответственность» за проблемы и неудачи.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:24

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