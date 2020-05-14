«Будут всевозможные смерчи и ураганы»: Климатолог Киселев дал прогноз на лето в России





Сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев проинформировал, что россиянам следует готовиться к жестким погодным условиям с начала июня. По словам эксперта, о значительных климатических изменениях свидетельствуют данные, собранные Росгидрометом и мировыми страховыми агентствами. Синоптик утверждает, что с катаклизмами столкнется каждый регион РФ. «Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут», - добавил климатолог.С подобными утверждениями не согласилась старший научный сотрудник РАН Нина Зайцева. Ученый отметила в беседе с журналистами, что любые долгосрочные сценарии - ориентировочные. Сообщения о грядущих ураганах являются недостоверными, поскольку точными можно назвать лишь прогнозы на неделю. Поэтому Зайцева призвала относиться к подобной информации скептически. Все же её коллега Роман Вильфанд рассказал, что лето 2020 года будет «неоднородным»: теплым, но с кратковременными периодами низких температур.