Максим Галкин о танцах детей: "Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи"

Максим Галкин опубликовал забавное видео, на котором Елизавета весело танцует и прыгает на одной ноге. Потом камере поворачивается и в кадре появляется Гарри, он начинает громко петь: "Эй, сударонька моя". После исполнения композиции сын Аллы Пугачевой танцует подвижный танец. В комментарии Максим Галкин отметил, что на кадрах нельзя определить, какой день самоизоляции. Также знаменитый юморист написал: "Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи".В конце публикации Максим Галкин сообщил, на видео детская не срежиссированная импровизация. Подписчики поблагодарили юмориста и его детей за поднятое настроение. Многие отметили талант Елизаветы и Гарри, и пожелали им удачи во всех начинаниях. Публикацию Максима Галкина уже просмотрели более 175 000 раз.