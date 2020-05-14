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На Украине раскрыли новый обман МВФ

На Украине депутат Вадим Рабинович раскрыл новый обман Международного валютного фонда. По словам представителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», новые правила кредитования не дадут Киеву возможности развиваться.
На Украине раскрыли новый обман МВФ

«Нас обманули в очередной раз, так как правила выдачи помощи от МВФ снова поменялись. Так называемый stand-by подразумевает совершенно другие требования. Кредиты такого типа не направлены на развитие», - пояснил Рабинович.

Парламентарий отметил, что обновленная версия программы МВФ предполагает выдачу средств только для оплаты процентов. В Верховной Раде в процессе обсуждения закона, позволяющего получить транш, обсуждалось целевое использование соответствующей суммы, но оно становится невозможным из-за stand-by. По словам Рабиновича, МВФ проявляет нездоровый интерес к Украине из-за того, что она готова «прогнуться» перед ним.
«Я считал, что прогрессивные представители «Слуги народа» могут принести изменения в государственный строй страны, но сейчас все выглядит очень сомнительно. Объединение с Порошенко, который был главным противником Зеленского и всегда выступал против его законов, также вызывает волнение», - пояснил представители оппозиционной политической силы.

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Политика / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:48

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