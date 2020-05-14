Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

«Алла Дмитриевна навсегда останется в наших сердцах. Заслуженная артистка России всегда являла собой образ сердечности, добра, таланта, женственности», - говорится в сообщении.





В 1965 году Мещерякова стала выпускницей ВГИКа. Впервые зрители увидели ее в ленте режиссера Марка Орлова «Страницы первой любви». Талантливую актрису заметила Динара Асанова и дала ей главную роль в картине «На полустанке». В 1966 году она сыграла военного переводчика в «Сердце друга». Свою жизнь знаменитость связала с Владимиром Коноваловым. Супруги воспитали двоих детей – Федора и Наталью.