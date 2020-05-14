Евгений Касперский: "Разработчики Zoom не озаботились защитой общения"
Евгений Касперский заявил, что разработчики приложения Zoom "не озаботились защитой общения". По мнению программиста, для переговоров по видеосвязи лучше использовать надежные Microsoft Teams или WhatsApp.
Евгений Касперский не рекомендует пользоваться ресурсом Zoom для обсуждения конфиденциальной информации, поскольку сервис уязвим перед хакерскими атаками. Специалист говорит, что изначально программа имела настолько серьезные проблемы с безопасностью, что перебирая номера, любой желающий мог запросто получить доступ к видео-конференции, не защищенной паролем. "Для разговоров по каким-то простым вопросам Zoom хорош, но не для делового общения", - утверждает Касперский.
Более оптимальными альтернативами эксперт назвал приложение Microsoft Teams и мессенджер WhatsApp. Программист говорит, что по сравнению с китайским сервисом - эти разработки обладают феноменальными системами противодействия злоумышленникам. Стоит отметить, что Zoom обрел популярность из-за пандемии COVID-19 и вынужденного режима удаленной работы. Программу неоднократно критиковали американские специалисты за то, что его создатели не могут обеспечить сохранность личных данных юзеров.
Евгений Касперский не рекомендует пользоваться ресурсом Zoom для обсуждения конфиденциальной информации, поскольку сервис уязвим перед хакерскими атаками. Специалист говорит, что изначально программа имела настолько серьезные проблемы с безопасностью, что перебирая номера, любой желающий мог запросто получить доступ к видео-конференции, не защищенной паролем. "Для разговоров по каким-то простым вопросам Zoom хорош, но не для делового общения", - утверждает Касперский.
Более оптимальными альтернативами эксперт назвал приложение Microsoft Teams и мессенджер WhatsApp. Программист говорит, что по сравнению с китайским сервисом - эти разработки обладают феноменальными системами противодействия злоумышленникам. Стоит отметить, что Zoom обрел популярность из-за пандемии COVID-19 и вынужденного режима удаленной работы. Программу неоднократно критиковали американские специалисты за то, что его создатели не могут обеспечить сохранность личных данных юзеров.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:36