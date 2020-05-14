Анна Михалкова о съемках у звездного отца: «Он бил меня по щеке ради раскрытия эмоций»

«Мы снимали сцену, где мне предстояло плакать. Я артистично зарыдала навзрыд, но отец подошел ко мне и ударил по щеке, заявив, что я себя жалею. Мои глаза вспыхнули яростью, а он попросил запомнить это состояние и передать его в кино. Несмотря на жесткую манеру работы, актеры обожают сниматься в фильмах отца», - рассказала Михалкова.





Никита Михалков – авторитетный и строгий человек. В его доме все должны жить по установленным правилам. Повзрослевшие дети режиссера даже сейчас при виде отца вытягиваются по стойке «смирно».Михалков задумал проект «Анна от 6 до 18», когда его дочери исполнилось шесть лет. Каждый год главная героиня, стоя перед камерой, отвечала на одни и те же вопросы отца. Своей работой Никита Сергеевич хотел показать, как меняется мировоззрение человека по мере взросления. Документальная картина получила положительные оценки критиков, а его создатель стал обладателем ряда наград.Став свободной, Анна Сергеевна уехала изучать искусство в Европу. Через два года она стала студенткой ВГИКа, а потом окончила МГИМО. В 20 лет отец дал ей роль в «Сибирском цирюльнике».