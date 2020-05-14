Актриса Мэри-Кейт Олсен разводится с братом экс-президента Франции Саркози





По информации западных СМИ, решение развестись с Саркози 33-летняя Мэри-Кейт Олсен приняла примерно месяц назад, однако из-за карантинных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса, не смогла сразу подать документы. Теперь же актриса настроена получить развод, но вот причину разлада в семье пока ни она, ни Оливье Саркози не озвучивают. При этом родственники со стороны брата бывшего французского президента говорят, что пара им казалась счастливой и они не подозревали о проблемах в браке.До замужества с Саркози Мэри-Кейт Олсен официально замужем не была, но строила отношения с несколькими мужчинами. В числе её избранников - сын магната-судовладельца из Греции Ставрос Ниархос. Пара была помолвлена, но свадьба так и не состоялась из-за связи возлюбленного Олсен с Пэрис Хилтон.