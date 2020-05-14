Genesis GV80 собрал более 10 000 предзаказов





Genesis GV80 стал пробной моделью марки, которая решила расширить модельный ряд среднеразмерных кросоверов. После показа тизера автомобиля в январе транспортное средство вызвало ажиотаж у потенциальных клиентов. В марте за первые сутки оформления предварительных заказов в дилерские центры обратились более 800 человек, пожелавших купить модель в перспективе.Глава Genesis Марк Дель Россо в ходе недавнего интервью отметил, что спрос на кроссовер обусловлен оптимальным соотношением цены и качества автомобиля. Примерно такая же статистика предварительных заказов имеется у седана G80, выход которого должен состояться летом.Основными конкурентами кроссовера должны стать BMW X5 и Audi Q7. Отличительной чертой модели является стиль оформления под названием Athletic Elegance. Разработчики отмечают, что транспортное средство сочетает в себе классические черты, смешанные со спортивными дизайнерскими решениями.Под капотом Genesis GV80 располагается мотор на 2,5 литра при мощности в 300 лошадиных сил. Также планируется выпустить вариант с V6 на 370 лошадиных сил. Все автомобили серии будут поставляться с АКПП на 8 ступеней, а также задним и полным приводами.