Genesis GV80 собрал более 10 000 предзаказов
Автомобиль Genesis GV80, представленный в марте, уже собрал более 10 тысяч предварительных заказов. Официальный выход кроссовера на мировой рынок запланирован на конец текущего года.
Genesis GV80 стал пробной моделью марки, которая решила расширить модельный ряд среднеразмерных кросоверов. После показа тизера автомобиля в январе транспортное средство вызвало ажиотаж у потенциальных клиентов. В марте за первые сутки оформления предварительных заказов в дилерские центры обратились более 800 человек, пожелавших купить модель в перспективе.
Глава Genesis Марк Дель Россо в ходе недавнего интервью отметил, что спрос на кроссовер обусловлен оптимальным соотношением цены и качества автомобиля. Примерно такая же статистика предварительных заказов имеется у седана G80, выход которого должен состояться летом.
Основными конкурентами кроссовера должны стать BMW X5 и Audi Q7. Отличительной чертой модели является стиль оформления под названием Athletic Elegance. Разработчики отмечают, что транспортное средство сочетает в себе классические черты, смешанные со спортивными дизайнерскими решениями.
Под капотом Genesis GV80 располагается мотор на 2,5 литра при мощности в 300 лошадиных сил. Также планируется выпустить вариант с V6 на 370 лошадиных сил. Все автомобили серии будут поставляться с АКПП на 8 ступеней, а также задним и полным приводами.
Genesis GV80 стал пробной моделью марки, которая решила расширить модельный ряд среднеразмерных кросоверов. После показа тизера автомобиля в январе транспортное средство вызвало ажиотаж у потенциальных клиентов. В марте за первые сутки оформления предварительных заказов в дилерские центры обратились более 800 человек, пожелавших купить модель в перспективе.
Глава Genesis Марк Дель Россо в ходе недавнего интервью отметил, что спрос на кроссовер обусловлен оптимальным соотношением цены и качества автомобиля. Примерно такая же статистика предварительных заказов имеется у седана G80, выход которого должен состояться летом.
Основными конкурентами кроссовера должны стать BMW X5 и Audi Q7. Отличительной чертой модели является стиль оформления под названием Athletic Elegance. Разработчики отмечают, что транспортное средство сочетает в себе классические черты, смешанные со спортивными дизайнерскими решениями.
Под капотом Genesis GV80 располагается мотор на 2,5 литра при мощности в 300 лошадиных сил. Также планируется выпустить вариант с V6 на 370 лошадиных сил. Все автомобили серии будут поставляться с АКПП на 8 ступеней, а также задним и полным приводами.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:24