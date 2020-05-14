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Ирина Аллегрова показала внешний вид в 70-е годы

Ирина Аллегрова показала фанатам, как выглядела в 70-е годы. Архивный снимок появился на фан-странице певицы в Instagram.
Ирина Аллегрова показала внешний вид в 70-е годы

На представленном черно-белом кадре запечатлен только профиль Аллегровой. В 20-летнем возрасте певица носила короткую стрижку и не была блондинкой. Идентифицировать ее можно только по характерному выражению глаз.
«Узнали?» - поинтересовался автор поста.

Многие фолловеры без труда определили, кто запечатлен на фото, так как не могли ни с кем перепутать это очарование, взгляд, улыбку. Поклонники осыпали артистку комплиментами, отметив, что прожитые годы делают красоту эффектной женщины только ярче.

Ранее фанаты Аллегровой оценили появившийся в Сети снимок певицы. На нем звезда предстала без традиционного парика. Оказалось, за пределами сцены у нее короткие черные волосы.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:04

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