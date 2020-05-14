Ирина Аллегрова показала внешний вид в 70-е годы
Ирина Аллегрова показала фанатам, как выглядела в 70-е годы. Архивный снимок появился на фан-странице певицы в Instagram.
На представленном черно-белом кадре запечатлен только профиль Аллегровой. В 20-летнем возрасте певица носила короткую стрижку и не была блондинкой. Идентифицировать ее можно только по характерному выражению глаз.
Многие фолловеры без труда определили, кто запечатлен на фото, так как не могли ни с кем перепутать это очарование, взгляд, улыбку. Поклонники осыпали артистку комплиментами, отметив, что прожитые годы делают красоту эффектной женщины только ярче.
Ранее фанаты Аллегровой оценили появившийся в Сети снимок певицы. На нем звезда предстала без традиционного парика. Оказалось, за пределами сцены у нее короткие черные волосы.
На представленном черно-белом кадре запечатлен только профиль Аллегровой. В 20-летнем возрасте певица носила короткую стрижку и не была блондинкой. Идентифицировать ее можно только по характерному выражению глаз.
«Узнали?» - поинтересовался автор поста.
Многие фолловеры без труда определили, кто запечатлен на фото, так как не могли ни с кем перепутать это очарование, взгляд, улыбку. Поклонники осыпали артистку комплиментами, отметив, что прожитые годы делают красоту эффектной женщины только ярче.
Ранее фанаты Аллегровой оценили появившийся в Сети снимок певицы. На нем звезда предстала без традиционного парика. Оказалось, за пределами сцены у нее короткие черные волосы.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:04