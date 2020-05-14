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Роза Сябитова: «Мужчины делят женщин на две категории: «для приятного времяпровождения» и «всерьёз»

Роза Сябитова на странице своего Instagram рассказала, что мужчины делят женщин на две категории: «для приятного времяпровождения» и «всерьёз». Телеведущая поговорила с фанатами о различиях между этими типами.
Роза Сябитова: «Мужчины делят женщин на две категории: «для приятного времяпровождения» и «всерьёз»

Роза Сябитова опубликовала коллаж из своих фотографий. В комментарии она решила рассказать о категориях, на которые мужчины делят женщин. Знаменитость сообщила, что одни девушки изо всех сил стараются быть сексуальными, а другие такие и есть от природы. Соведущая шоу «Давай поженимся» отметила, что мужчины относятся серьёзно к тем представительницам слабого пола, которые остаются сами собой при общении. Также Роза Сябитова дала совет женщина и написала: «Пока вы невеста, не стоит отказываться от друзей, не ломайте карьеру и не жертвуйте своим собственным временем, чтобы удержать мужчину».

В конце телеведущая сообщила, что если девушка не будет идти на жертвы ради своего возлюбленного, то он будет бояться ее потерять. Поклонники написали, что Роза Сябитова всегда права в своих высказываниях.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:41

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