Роза Сябитова: «Мужчины делят женщин на две категории: «для приятного времяпровождения» и «всерьёз»

Роза Сябитова опубликовала коллаж из своих фотографий. В комментарии она решила рассказать о категориях, на которые мужчины делят женщин. Знаменитость сообщила, что одни девушки изо всех сил стараются быть сексуальными, а другие такие и есть от природы. Соведущая шоу «Давай поженимся» отметила, что мужчины относятся серьёзно к тем представительницам слабого пола, которые остаются сами собой при общении. Также Роза Сябитова дала совет женщина и написала: «Пока вы невеста, не стоит отказываться от друзей, не ломайте карьеру и не жертвуйте своим собственным временем, чтобы удержать мужчину».В конце телеведущая сообщила, что если девушка не будет идти на жертвы ради своего возлюбленного, то он будет бояться ее потерять. Поклонники написали, что Роза Сябитова всегда права в своих высказываниях.