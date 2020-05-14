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«Семья - самая большая ценность для человека»: Жена Игоря Крутого показала своих родных

Жена Игоря Крутого Ольга показала собравшихся вместе родных. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.
«Семья - самая большая ценность для человека»: Жена Игоря Крутого показала своих родных

На представленном кадре запечатлены Ольга и Игорь Крутые, падчерица композитора Виктория, дочь Ольга, внучка Деми-Роуз. Малышка, которой скоро исполнится пять лет, залезла к звездному деду на плечи. Все члены семьи выглядят счастливыми.
«Семья – это самая большая ценность для каждого человека. Люблю, когда мы все собираемся вместе», - написала 57-летняя уроженка Санкт-Петербурга.

Первой спутницей композитора являлась Елена Крутая. В 1981 года она родила музыканту сына Николая, который уже стал отцом двоих дочерей – Маргариты и Кристины.

Ранее Крутой рассказал, что посвятил своему покойному отцу песню «Когда я закрываю глаза».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:54

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