АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.78 USD 73.58
Курс валют на 14.05.2020

Губернатор Андрей Воробьев: "Жители Подмосковья могут получить три вида социальной помощи"

Губернатор Андрей Воробьев заявил, что жители Подмосковья могут рассчитывать на три вида социальной помощи. Речь идет о получении федеральных выплат, доплат за счет региона и местной гуманитарной программы.

Как сообщил руководитель Московской области Андрей Воробьев на очередном заседании, жителям региона необходимо объяснить, кому полагаются общенациональные и местные льготы. Известно, что семьи с детьми в возрасте до 16 лет могут получить однократную помощь в размере 10 тысяч рублей в рамках госпрограммы, но при наличии малыша до 3-х лет - предоставляется доплата в виде пяти тысяч рублей. Увеличенное детское пособие в 6,7 тысячи рублей рассчитано на россиян с годовалым ребенком.

Что касается помощи от местных чиновников, то в неё включены дополнительные 15 тысяч рублей для безработных. Эти средства перечислят лишь тем жителям Подмосковья, которые проработали в 2020 году около 60 дней. В рамках губернаторской инициативы также предусмотрена выдача специальных наборов многодетным семьям, опекунам детей-инвалидов, людям старше 65 лет и россиянам, находящимся за чертой бедности. Более 335 млн рублей от спонсоров и независимых организаций пошли на приобретение продуктов и лекарств.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Семья - самая большая ценность для человека»: Жена Игоря Крутого показала своих…
В России вид на жительство для иностранцев предложили давать за покупку…
Роза Сябитова: «Мужчины делят женщин на две категории: «для приятного времяпровождения» и…
Инфекционист Сапронов рассказал о способности коронавируса быстро переходить в тяжелую…
"Откровенность за 70 тысяч рублей": Ксения Собчак рассказала о страхе стать…
Эксперт ВОЗ Майк Райан сравнил коронавирус с…
"Как в детстве": Олег и Марина Газмановы ели молодые листья липы и собирали крапиву для зелёного…
Диетологи перечислили продукты, которые помогают при вздутии…
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла…
«Моя выслуга более 30 лет»: Сябитова пожаловалась на пенсию 14 тысяч…
Кроссовер Baojun 510 пополнил модельный ряд…
Губернатор Андрей Воробьев: "Жители Подмосковья могут получить три вида социальной…
Наталья Сенчукова опровергла слухи о продаже загородного дома из-за…
В России во время самоизоляции выросли затраты населения на…
«Плюс 4 кило»: Наташа Королева пожаловалась на испортивший ее фигуру…
Опубликованы первые изображения нового пикапа Hyundai Santa…
Наталья Подольская показала, как будет выглядеть после завершения…
Новый Opel Mokka снова появился на…
Хакеры REvil украли личные данные Мадонны, Кристины Агилеры и Леди…
Представители Орро: Быстрая зарядка может «уничтожить» аккумулятор…
Ирина Безрукова поделилась рецептом горячей азиатской закуски…
Медики: Дерево ананаса поможет избавиться от храпа во…
"Любит наше шоу больше меня": Жанна Бадоева рассказала о ревности к работе…
Американец сделал радужный дифракционный…
Экс-лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров сравнил экономический кризис с «долговой…
Ученые обнаружили в древних окаменелостях таинственные полые…
Александр Гобозов возвращается в…
В Сети появились рендеры нового Honor…
Просмотреть все новости