Губернатор Андрей Воробьев: "Жители Подмосковья могут получить три вида социальной помощи"





Как сообщил руководитель Московской области Андрей Воробьев на очередном заседании, жителям региона необходимо объяснить, кому полагаются общенациональные и местные льготы. Известно, что семьи с детьми в возрасте до 16 лет могут получить однократную помощь в размере 10 тысяч рублей в рамках госпрограммы, но при наличии малыша до 3-х лет - предоставляется доплата в виде пяти тысяч рублей. Увеличенное детское пособие в 6,7 тысячи рублей рассчитано на россиян с годовалым ребенком.Что касается помощи от местных чиновников, то в неё включены дополнительные 15 тысяч рублей для безработных. Эти средства перечислят лишь тем жителям Подмосковья, которые проработали в 2020 году около 60 дней. В рамках губернаторской инициативы также предусмотрена выдача специальных наборов многодетным семьям, опекунам детей-инвалидов, людям старше 65 лет и россиянам, находящимся за чертой бедности. Более 335 млн рублей от спонсоров и независимых организаций пошли на приобретение продуктов и лекарств.