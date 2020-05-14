В Бельгии и Пакистане обнаружены окаменелости «саблезубых» анчоусов





В ходе недавнего исследования специалисты изучали найденные в провинции Пенджаб и в скальной породе возле Шивра окаменелости черепов анчоусов. Каждый из образцов в передней части челюсти имеет сабельный зуб и клыки, но на одном последние крупнее. Поведя компьютерную томографию учёные смогли детально изучить кости черепа рыб и зубы. Специалисты предполагают, что «саблезубый» анчоус был в длину от 0,5 до 1 метра, что намного больше в среднем 15-сантиметровых современных рыб.Кроме того, авторам проекта удалось установить, что обитавшие на Земле около 55 млн лет назад анчоусы питались не планктоном, а другими морскими жителями. Саблевидный зуб, скорее всего, служил в качестве «инструмента охоты» и им пронзалась добыча. Учёные считают, что такой способ кормления был эффективнее обычной ловли. Причину вымирания «саблезубого хищника» выяснить пока не удалось, а вот относительно превращения анчоусов в плотоядных некоторые учёные говорят, что произойти это могло из-за резкого исчезновения крупных «конкурентов» и освободившейся таким образом ниши в пищевой цепи.