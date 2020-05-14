Инфекционист Сапронов рассказал о способности коронавируса быстро переходить в тяжелую форму
Внештатный инфекционист Георгий Сапронов из управления делами президента России рассказал о способности коронавируса быстро переходить в тяжелую форму. Состояние пациентов может ухудшиться за сутки.
Сапронов отметил, что наблюдал случаи, когда утром коронавирусный больной чувствовал себя нормально, а вечером его переводили в реанимацию. Медики оказались не готовы к такой особенности COVID-19.
Оперативный штаб, созданный для борьбы с коронавирусом в Москве, считает, что большинство скончавшихся от КВИ пациентов обратились за медицинской помощью слишком поздно. Чтобы предотвратить переход болезни в тяжелую форму, нужно начинать лечение при появлении температуры, кашля, насморка и потере обоняния. Данные симптомы считаются классическими для коронавируса, передает «ПолитЭксперт».
Ранее доктор Александр Мясников предрек миру страшную эпидемию после коронавируса.
Сапронов отметил, что наблюдал случаи, когда утром коронавирусный больной чувствовал себя нормально, а вечером его переводили в реанимацию. Медики оказались не готовы к такой особенности COVID-19.
Оперативный штаб, созданный для борьбы с коронавирусом в Москве, считает, что большинство скончавшихся от КВИ пациентов обратились за медицинской помощью слишком поздно. Чтобы предотвратить переход болезни в тяжелую форму, нужно начинать лечение при появлении температуры, кашля, насморка и потере обоняния. Данные симптомы считаются классическими для коронавируса, передает «ПолитЭксперт».
Ранее доктор Александр Мясников предрек миру страшную эпидемию после коронавируса.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:36