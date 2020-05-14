В России вид на жительство для иностранцев предложили давать за покупку недвижимости
В России вид на жительство для иностранцев предложили давать за приобретение недвижимости. С соответствующей инициативой выступили представители Минэкономразвития.
Упрощенная процедура вида на жительство позволит увеличить приток внешних инвестиций. Иностранный бизнес должен положительно отнестись к возможности покупать собственность в России и оформлять документы для сотрудников. Внешние инвестиции позволят ускорить развитие экономики и активизировать процесс технологического обновления.
Также в Минэкономразвития предложили упростить процесс получения вида на жительство при открытии бизнеса или оформлении депозита в российском банке. Такие меры дадут возможность избавить иностранных предпринимателей от бюрократических проблем.
Владимир Путин ранее подписал указ об упрощении процесса получения гражданства. В документе прописаны основные положения по оформлению бумаг для иностранцев. Теперь рассмотрение выдачи паспорта будет начинаться до отказа от прежнего гражданства.
Упрощенная процедура вида на жительство позволит увеличить приток внешних инвестиций. Иностранный бизнес должен положительно отнестись к возможности покупать собственность в России и оформлять документы для сотрудников. Внешние инвестиции позволят ускорить развитие экономики и активизировать процесс технологического обновления.
«Проект федерального закона позволит усовершенствовать действующее законодательство по регулированию получения вида на жительство. Сейчас экономические обоснования для выдачи документа применяются редко. Пока проект закона находится на стадии разработки, благодаря чему в нем будут учтены правила по торговым сделкам и критерии недвижимости», - говорится в сообщении ведомства.
Также в Минэкономразвития предложили упростить процесс получения вида на жительство при открытии бизнеса или оформлении депозита в российском банке. Такие меры дадут возможность избавить иностранных предпринимателей от бюрократических проблем.
Владимир Путин ранее подписал указ об упрощении процесса получения гражданства. В документе прописаны основные положения по оформлению бумаг для иностранцев. Теперь рассмотрение выдачи паспорта будет начинаться до отказа от прежнего гражданства.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:48