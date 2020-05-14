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"Откровенность за 70 тысяч рублей": Ксения Собчак рассказала о страхе стать матерью-одиночкой

Ксения Собчак рассказала поклонникам о страхе стать матерью-одиночкой, который ее преследовал до рождения сына Платона. О личном журналистка поведала за отдельную плату. 70 тысяч рублей, которые подписчик заплатил за этот вопрос, были пожертвованы на благотворительность.
"Откровенность за 70 тысяч рублей": Ксения Собчак рассказала о страхе стать матерью-одиночкой

Для того, чтобы собрать необходимую сумму для фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», Ксения Собчак придумала оригинальный и необычный способ. Телеведущая решила сделать деньги на своей откровенности и пообещала любому, кто заплатит 70 тысяч рублей, ответить на поставленный «покупателем» вопрос предельно честно. Желающие выпытать у журналистки ее секреты нашлись быстро, даже несмотря на пандемию и связанные с ней снижения заработков.

Один из «купленных» вопросов касался страхов, которые испытывала Ксения Собчак, будучи беременной. Как оказалось, что знаменитость очень боялась стать матерью-одиночкой. Даже являясь крайне независимой и самостоятельной, супруга Константина Богомолова на тот момент не могла избавиться от навязчивой мысли об одиноком будущем.

Впрочем, от страха не осталось и следа, когда Платон появился на свет. Собчак призналась, что в тот момент почувствовала сильную связь с малышом и осознала: она никогда больше не будет одна. Быть матерью этого ребенка – оказалось всем, что звезде было нужно, и куда более важным, чем отношения с каким-либо мужчиной.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:30

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