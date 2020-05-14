"Откровенность за 70 тысяч рублей": Ксения Собчак рассказала о страхе стать матерью-одиночкой
Ксения Собчак рассказала поклонникам о страхе стать матерью-одиночкой, который ее преследовал до рождения сына Платона. О личном журналистка поведала за отдельную плату. 70 тысяч рублей, которые подписчик заплатил за этот вопрос, были пожертвованы на благотворительность.
Для того, чтобы собрать необходимую сумму для фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», Ксения Собчак придумала оригинальный и необычный способ. Телеведущая решила сделать деньги на своей откровенности и пообещала любому, кто заплатит 70 тысяч рублей, ответить на поставленный «покупателем» вопрос предельно честно. Желающие выпытать у журналистки ее секреты нашлись быстро, даже несмотря на пандемию и связанные с ней снижения заработков.
Один из «купленных» вопросов касался страхов, которые испытывала Ксения Собчак, будучи беременной. Как оказалось, что знаменитость очень боялась стать матерью-одиночкой. Даже являясь крайне независимой и самостоятельной, супруга Константина Богомолова на тот момент не могла избавиться от навязчивой мысли об одиноком будущем.
Впрочем, от страха не осталось и следа, когда Платон появился на свет. Собчак призналась, что в тот момент почувствовала сильную связь с малышом и осознала: она никогда больше не будет одна. Быть матерью этого ребенка – оказалось всем, что звезде было нужно, и куда более важным, чем отношения с каким-либо мужчиной.
Для того, чтобы собрать необходимую сумму для фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», Ксения Собчак придумала оригинальный и необычный способ. Телеведущая решила сделать деньги на своей откровенности и пообещала любому, кто заплатит 70 тысяч рублей, ответить на поставленный «покупателем» вопрос предельно честно. Желающие выпытать у журналистки ее секреты нашлись быстро, даже несмотря на пандемию и связанные с ней снижения заработков.
Один из «купленных» вопросов касался страхов, которые испытывала Ксения Собчак, будучи беременной. Как оказалось, что знаменитость очень боялась стать матерью-одиночкой. Даже являясь крайне независимой и самостоятельной, супруга Константина Богомолова на тот момент не могла избавиться от навязчивой мысли об одиноком будущем.
Впрочем, от страха не осталось и следа, когда Платон появился на свет. Собчак призналась, что в тот момент почувствовала сильную связь с малышом и осознала: она никогда больше не будет одна. Быть матерью этого ребенка – оказалось всем, что звезде было нужно, и куда более важным, чем отношения с каким-либо мужчиной.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:30