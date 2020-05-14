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"Как в детстве": Олег и Марина Газмановы ели молодые листья липы и собирали крапиву для зелёного супа

Марина Газманова рассказала своим фанатам в Instagram, что она с мужем Олегом ела молодые листья липы и собирала крапиву для зелёного супа. Супруга музыканта сообщила, что все это напомнило ей о детстве.
"Как в детстве": Олег и Марина Газмановы ели молодые листья липы и собирали крапиву для зелёного супа

Марина Газманова считает, что теплая погода всегда приносит хорошее настроение. Сегодня Олег Газманов со своей женой вышел прогуляться по лесу и собрать молодой крапивы для зелёного супа. Пара нашла поляну, на которой уже скоро зацветут ландыши, она заметила, что в озере поднялись кувшинки, а рядом расцветает сирень. Также Марина Газманова рассказала, что она со знаменитым мужем ела молодые листья липы и вспоминала о детстве. В конце своей публикации возлюбленная певца высказалась о карантине и написала: "Жизнь продолжается, но намного медленнее".

Подписчики рассказали, что тоже любят природу и прогулки по свежему воздуху. Многие написали, что звездной паре очень повезло, что у них дом рядом с лесом. Также фанаты поблагодарили Марину Газманову за подробный рассказ и пожелали хорошего дня.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:17

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