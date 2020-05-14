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Эксперт ВОЗ Майк Райан сравнил коронавирус с ВИЧ

Эксперт ВОЗ Майк Райан, возглавляющий программу по ЧС, сравнил коронавирус с ВИЧ. Не исключено, что «уханьская» инфекция продолжит циркулировать по миру на постоянной основе.

«COVID-19 может стать эндемичным вирусом человечества, то есть он, как и ВИЧ, никуда от нас не денется», - заявил Райан.

Эксперт призвал людей оставаться реалистами и понимать, что коронавирус может стать серьезной и долго решаемой проблемой. По оптимистичному прогнозу, его удастся победить за счет наработанных за время пандемии знаний. Ученые продолжат изучать особенности КВИ. На данном этапе создано больше ста вакцин. Некоторые образцы проходят клинические испытания. В РФ тесты начнутся в июне. Даже, когда появится эффективная инъекция, мир вряд ли сможет забыть про коронавирус, передает CNN.

Ранее академик Сергей Колесников рассказал о «военном» сценарии вакцинации от КВИ.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:24

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