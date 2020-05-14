Диетологи перечислили продукты, которые помогают при вздутии живота





Авокадо считается одним из наиболее эффективных продуктов, которые способствуют улучшению пищеварения и борьбе с вздутием живота. Этот фрукт необходимо добавить в рацион, поскольку содержащиеся в нем вещества снижают концентрацию соли и предотвращают задержку жидкости в организме. Плод также богат калием и клетчаткой, которые являются пищей для полезных бактерий кишечника. По своим питательным свойствам батат похож на авокадо, хотя его состав дополняется большим количеством калия и антиоксидантов.Диетологи говорят, что употребление спаржи не только необходимо для нормальной работы ЦНС, но и борьбы с воспалительными процессами ЖКТ. В сочетании с ферментами папайи этот продукт уменьшает риск развития метеоризма и запоров. Что касается шпината, то он используется для улучшения перистальтики кишечника. Аналогичным воздействием обладают имбирь, огурцы, лесные ягоды, киви, йогурт, цитрусовые, бананы и овсяная каша. Отдельного упоминания заслуживает укроп, который стимулирует выработку желчи, подавляя симптомы вздутия живота.