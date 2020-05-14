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Кроссовер Baojun 510 пополнил модельный ряд Chevrolet

Компания General Motors сообщила о добавлении кроссовера Baojun 510 в модельный ряд Chevrolet. Ранее транспортное средство было доступно только на рынке Китая.
Кроссовер Baojun 510 пополнил модельный ряд Chevrolet

Уже летом текущего года Baojun 510 должен появиться в продаже в Южной Америке. После этого кроссовер доберется до США и Европы. В России кроссовер будет продаваться под названием Ravon. Официальное наименование для стран Запада пока не было обнародовано, но в документации автомобиль значится под индексом CN180S.

Baojun 510 для рынка США будет отличаться только логотипом Chevrolet на передней части и немного измененной решеткой радиатора. Колесная база кроссовера составит 2,55 метра. На рынок Европы транспортное средство планируется вывести с моторами на 1,2 и 1,5 литра с мощностью в 117 и 112 лошадиных сил соответственно. Первый двигатель будет располагать турбонаддувом. Клиенты смогут выбрать между версиями с вариатором и механической коробкой передач на 6 ступеней. Автомобиль планируют поставлять только с передним приводом.

Новый Baojun 510 получит ряд технических дополнений, среди которых датчики давления в шинах, система стабилизации, функциональное рулевое колесо и большой дисплей на торпеде. В самой дорогой комплектации также планируется установить климат-контроль на две зоны. Стоимость американской и европейской версий кроссовера пока не была обнародована.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:04

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