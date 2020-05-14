В России во время самоизоляции выросли затраты населения на продукты
В России во время самоизоляции, введенной президентом Владимиром Путиным в марте, выросли затраты населения на продукты питания. Мониторинг рынка провели эксперты Роскачества.
Опрос показал, что 70% россиян из-за боязни коронавируса стали реже выходить в магазины. Частота покупок для 26% граждан не изменилась. 58% из-за карантинных мер стали затовариваться в сетевых магазинах, а 31% - в торговых точках около дома. 9% респондентов отдали предпочтение гипермаркетам.
За апрель расходы населения России на продукты резко увеличились на 35%. 25% опрошенных, наоборот, урезали траты. Сокращение покупательской способности вызвано в данном случае снижением доходов, передает newinform.com.
Ранее специалисты Роскачества проверили чипсы. Некоторые образцы содержали опасные для здоровья кадмий и мышьяк.
Опрос показал, что 70% россиян из-за боязни коронавируса стали реже выходить в магазины. Частота покупок для 26% граждан не изменилась. 58% из-за карантинных мер стали затовариваться в сетевых магазинах, а 31% - в торговых точках около дома. 9% респондентов отдали предпочтение гипермаркетам.
За апрель расходы населения России на продукты резко увеличились на 35%. 25% опрошенных, наоборот, урезали траты. Сокращение покупательской способности вызвано в данном случае снижением доходов, передает newinform.com.
Ранее специалисты Роскачества проверили чипсы. Некоторые образцы содержали опасные для здоровья кадмий и мышьяк.