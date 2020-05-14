Наталья Сенчукова опровергла слухи о продаже загородного дома из-за безденежья





Наталья Сенчукова не отрицает, что на момент съёмки программы у них с супругом действительно были материальные затруднения, так как перед этим они купили три новые песни и в семейном бюджете оставалось всего около 30 тысяч рублей. При этом певица не считает сумму настолько критической, чтобы начать продавать имущество. К тому же Сенчукова и Рыбин, несмотря на отсутствие концертов, получают определённый доход и от безденежья не страдают. Поэтому информация о якобы выставленном на продажу семейном особняке в Подмосковье не соответствует действительности. Супруги не намерены продавать жильё, авто, и не теряют оптимизма.Певица говорит, что в период пандемии многим людям приходится непросто. Артисты сейчас не могут спрогнозировать, когда стабилизируется ситуация и восстановится культурно-развлекательная сфера. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова смирились с происходящим и готовы к любому повороту событий, говоря, что главное – это здоровье и безопасность, а только потом карьера и материальное положение.