Наталья Подольская показала, как будет выглядеть после завершения карантина

Наталья Подольская активно пользуется социальными сетями и делится с фанатами всем, что происходит в ее жизни. Певица не раз в беседе с поклонниками говорила о том, что с нетерпением ждет окончания карантина и сильно скучает по своим концертам. Недавно исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена в комбинезоне золотого цвета с открытой спиной. В комментарии знаменитость просто написала: "Когда карантин закончится".Пользователи Сети отреагировали моментально. Они оставили более 11 000 лайков. Многие пришли в восторг от стройной фигуры Натальи Подольской и отметили, что на карантине она заметно похудела. Также подписчики написали: "Наташа, ты просто космос!", "Вы обворожительная!", "Самая красивая и привлекательная звезда шоу-бизнеса!", "Лучшая певица страны".