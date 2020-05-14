«Моя выслуга более 30 лет»: Сябитова пожаловалась на пенсию 14 тысяч рублей

Дело в том, что актриса имеет звание Заслуженной артистки РФ, за что и получает весомую надбавку. У Сябитовой такой доплаты нет, а также не учтены 10 лет рабочего стажа. По словам ведущей, она волновалась об отсутствии документального подтверждения трудоустройства в «лихие 90-е», а оказалось, что нет информации о другом периоде. Это внесло некоторые коррективы в процесс начисления пенсии и знаменитость лишилась определенной суммы.Как отметила телесваха, сотрудники одного из отделений пенсионного фонда предложили ей поднять архивы и найти недостающие справки, чтобы сделать перерасчет. В этом случае, однако, размер выплат увеличился бы всего на 100 рублей, поэтому Роза Сябитова решила отказаться от поисков.Звезда шоу «Давай поженимся» призналась, что «не стала тратить на это время», так как ей нечего и некому доказывать. Дети ведущей знают, что их мать трудоголик, а больше никого факт ее выслуги более чем в 30 лет и не интересует. Сейчас Сябитова имеет пенсию в размере 14 тысяч рублей, а основным источником дохода является работа на телевидении.