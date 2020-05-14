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«Плюс 4 кило»: Наташа Королева пожаловалась на испортивший ее фигуру карантин

Наташа Королева пожаловалась фанатам на карантин, испортивший фигуру. Певица заметила, что набрала четыре кило перед новой фотосессией. Ее результаты звезда разместила в Instagram.
«Плюс 4 кило»: Наташа Королева пожаловалась на испортивший ее фигуру карантин

На новом фото Королева запечатлена на сером фоне в джинсах и красной кофте. Чтобы эффектно смотреться в кадре, знаменитости пришлось надеть утягивающий корсет. В противном случае хейтеры сразу бы начали обсуждать «расплывшуюся» талию.
«Эх, талия в корсете, потому что карантин подпортил фигуру. Блин, уже плюс 4 кило. А как вы живете с третьей складкой на животе?» - поинтересовалась супруга Тарзана.

Фолловеры написали, что тоже прибавили в весе во время самоизоляции. Несмотря на это, многие не расстраиваются, так как дамы за 30 не должны сохнуть. Наиболее наблюдательные комментаторы посчитали, что проблемы звезды обусловлены ее нежеланием отказываться от кулинарных радостей. К примеру, недавно она отмечала День абрикосового варенья и угощалась калорийным тортом.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:48

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