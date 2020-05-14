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Опубликованы первые изображения нового пикапа Hyundai Santa Cruz

Концепт-кар Hyundai Santa Cruz представили еще в 2015 году, но первые изображения серийной версии опубликовали лишь сейчас. Новый пикап от корейской компании существенно отличается от прототипа.

Официальная презентация Hyundai Santa Cruz состоится до конца текущего года, а пока автолюбители получили возможность оценить рендеры первого пикапа от корейского бренда. Известно, что в последний раз прототип заметили во время полевых испытаний в 2019 году. С тех пор автомобиль претерпел значительные изменения: от прототипа новинке достались лишь линия остекления и скошенная задняя стойка. Эксперты отметили наличие большой кабины с четырьмя дверьми вместо двух у концепт-кара.

Что касается передней части, что здесь можно заметить радиаторную решетку с новым рисунком и светодиодные фары. Конструкция ДХО также напоминает аналоги у моделей последнего поколения Santa Fe и Palisade. Все же, необычным нововведением являются выштамповки на дверях, которые разделяются на две части. Производство Hyundai Santa Cruz будет осуществляться на заводе в США – именно для этого рынка и предназначается автомобиль.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:41

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