Новый Opel Mokka снова появился на тестах
Новую версию Opel Mokka снова заметили на дорожных тестах. По данным инсайдеров в компании, транспортное средство, готовящееся к выходу в текущем году, должно получить полностью электрическую версию.
Компактный кроссовер Mokka должен занять место в модельном ряду между Crossland X и Grandland X. Особенностью автомобиля является платформа CMP, впервые использованная для концепта PSA. Визуально транспортное средство немного напоминает Peugeot 2008 из-за угловатой передней части и прямоугольной оптики с небольшими закруглениями по краям. Благодаря использованию новой платформы жесткость кузова увеличилась на 30%. Масса транспортного средства снизилась на 120 килограммов из-за использования композитных материалов.
Opel Mokka должен выйти в бензиновой, дизельной и электрической версиях. По поводу возможности выпуска транспортного средства с гибридным мотором пока ничего не известно. Бензиновый мотор, используемый в кроссовере, должен получить мощность в 136 лошадиных сил.
Opel также проводит тестирования нового фургона Vivaro-e. Автомобиль работает на основе электрического мотора на 136 лошадиных сил. Выход модели на рынок запланирован на третий квартал текущего года.
Компактный кроссовер Mokka должен занять место в модельном ряду между Crossland X и Grandland X. Особенностью автомобиля является платформа CMP, впервые использованная для концепта PSA. Визуально транспортное средство немного напоминает Peugeot 2008 из-за угловатой передней части и прямоугольной оптики с небольшими закруглениями по краям. Благодаря использованию новой платформы жесткость кузова увеличилась на 30%. Масса транспортного средства снизилась на 120 килограммов из-за использования композитных материалов.
Opel Mokka должен выйти в бензиновой, дизельной и электрической версиях. По поводу возможности выпуска транспортного средства с гибридным мотором пока ничего не известно. Бензиновый мотор, используемый в кроссовере, должен получить мощность в 136 лошадиных сил.
Opel также проводит тестирования нового фургона Vivaro-e. Автомобиль работает на основе электрического мотора на 136 лошадиных сил. Выход модели на рынок запланирован на третий квартал текущего года.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:30