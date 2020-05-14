Представители Орро: Быстрая зарядка может «уничтожить» аккумулятор смартфона
С момента появления на рынке быстрая зарядка стала одним из незаменимых элементов смартфона, который все же вредит батарее последнего. Представители компании Орро утверждают, что эта технология может «уничтожить» аккумулятор за короткое время.
По словам сотрудников Орро, целесообразность использования быстрой зарядки все еще находится под вопросом, но отрицать её вредного влияния на батарею смартфона нельзя. Известно, что 40-ваттная технология может сократить ёмкость аккумулятора до 70% от номинальной за такое же количество циклов, за которое аналог мощностью 15 Вт снижает ее до 90%. Стоит отметить, что эксперты говорят о длительном периоде использования зарядки: за условные два года эффективность АКБ уменьшится на 30%.
Подобные заявления вынудили специалистов из компании TUV Rheinland успокоить владельцев гаджетов. Фирма опубликовала результаты тестов с использованием модели Oppo Ace2. Как оказалось, после 800 циклов полной зарядки емкость аккумулятор не снизилась ниже 90%, что соответствует показателям обычного зарядного устройства. Иными словами, пользователям не следует переживать по поводу быстрой потери автономности.
По словам сотрудников Орро, целесообразность использования быстрой зарядки все еще находится под вопросом, но отрицать её вредного влияния на батарею смартфона нельзя. Известно, что 40-ваттная технология может сократить ёмкость аккумулятора до 70% от номинальной за такое же количество циклов, за которое аналог мощностью 15 Вт снижает ее до 90%. Стоит отметить, что эксперты говорят о длительном периоде использования зарядки: за условные два года эффективность АКБ уменьшится на 30%.
Подобные заявления вынудили специалистов из компании TUV Rheinland успокоить владельцев гаджетов. Фирма опубликовала результаты тестов с использованием модели Oppo Ace2. Как оказалось, после 800 циклов полной зарядки емкость аккумулятор не снизилась ниже 90%, что соответствует показателям обычного зарядного устройства. Иными словами, пользователям не следует переживать по поводу быстрой потери автономности.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:18