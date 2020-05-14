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Хакеры REvil украли личные данные Мадонны, Кристины Агилеры и Леди Гаги

Хакеры из группировки REvil украли личные данные Мадонны, Кристины Агилеры и Леди Гаги. Злоумышленники получили ценные файлы благодаря взлому внутренней системы юридической конторы Grubman Shire Meiselas & Sacks, сотрудничающей с медийными персонами.
Хакеры REvil украли личные данные Мадонны, Кристины Агилеры и Леди Гаги

В распоряжении REvil оказались конфиденциальные данные на 756 гигабайт. В базе хранились частные переписки звезд, номера телефонов, важные контакты. Что планируют сделать с полученным знаниями злоумышленники, неизвестно.

REvil - крупная хакерская группировка, неоднократно заявлявшая о себе миру. Она взяла на себя ответственность за взлом судебной системы Техаса, приложения Zoom, HBO. После атаки на фирму Travelex, специализирующуюся на обмене валюты, киберпреступники потребовали заплатить отступные. Ради защиты клиентов британской компании пришлось отдать злоумышленникам выкуп биткоинами на сумму 2,3 млн долларов. Аналогичная учесть ждет юридическую компанию, но в данном случае речь идет о 21 млн долларов. GSM & Sacks придется пойти на сделку. В противном случае знаменитости откажутся от дальнейшего сотрудничества. Чтобы руководство фирмы думало быстрее, хакеры обнародовали контракт Мадонны за тур «Madame X».

Расследованием взлома занимается ФБР. Допускается, что преступники скрываются в Восточной Европе. Пострадавшая компания пока не ведет переговоры.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:24

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