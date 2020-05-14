Ирина Безрукова поделилась рецептом горячей азиатской закуски «Хайнань»





В одной из недавних публикаций Ирина Безрукова разместила архивный снимок, сделанный на острове Хайнань во время отпуска после участия в шоу «Последний герой». Сопроводила артистка пост рецептом блюда, не требующего особых ингредиентов и созвучного с названием острова. Для приготовления потребуются томаты (2-3 шт), сыр тофу или сулугуни (150 гр), соевый соус, молотый чёрный перец, пара столовых ложек кунжутного масла и любая зелень по желанию. Помидоры нарезаются кружочками, посыпаются тёртым сыром, перцем, поливаются соусом и маслом, а затем запекаются в духовке при температуре 220˚ всего несколько минут.В итоге, как пишет Ирина Безрукова, получается мягкое, сочное, нежирное и очень вкусное блюдо. Причём «Хайнань» можно готовить как в качестве горячей закуски, так и как самостоятельное блюдо. В завершение поста актриса пожелала всем приятного аппетита и рекомендовала приготовить блюдо азиатской кухни по оригинальному рецепту.