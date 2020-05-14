АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.78 USD 73.58
Курс валют на 14.05.2020

Ирина Безрукова поделилась рецептом горячей азиатской закуски «Хайнань»

Отечественная актриса театра и кино Ирина Безрукова на странице в Instagram поделилась рецептом горячей азиатской закуски «Хайнань». Артистка заверила, что это блюдо по достоинству оценят любители нежирной и вкусной пищи.
Ирина Безрукова поделилась рецептом горячей азиатской закуски «Хайнань»

В одной из недавних публикаций Ирина Безрукова разместила архивный снимок, сделанный на острове Хайнань во время отпуска после участия в шоу «Последний герой». Сопроводила артистка пост рецептом блюда, не требующего особых ингредиентов и созвучного с названием острова. Для приготовления потребуются томаты (2-3 шт), сыр тофу или сулугуни (150 гр), соевый соус, молотый чёрный перец, пара столовых ложек кунжутного масла и любая зелень по желанию. Помидоры нарезаются кружочками, посыпаются тёртым сыром, перцем, поливаются соусом и маслом, а затем запекаются в духовке при температуре 220˚ всего несколько минут.

В итоге, как пишет Ирина Безрукова, получается мягкое, сочное, нежирное и очень вкусное блюдо. Причём «Хайнань» можно готовить как в качестве горячей закуски, так и как самостоятельное блюдо. В завершение поста актриса пожелала всем приятного аппетита и рекомендовала приготовить блюдо азиатской кухни по оригинальному рецепту.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Семья - самая большая ценность для человека»: Жена Игоря Крутого показала своих…
В России вид на жительство для иностранцев предложили давать за покупку…
Роза Сябитова: «Мужчины делят женщин на две категории: «для приятного времяпровождения» и…
Инфекционист Сапронов рассказал о способности коронавируса быстро переходить в тяжелую…
"Откровенность за 70 тысяч рублей": Ксения Собчак рассказала о страхе стать…
Эксперт ВОЗ Майк Райан сравнил коронавирус с…
"Как в детстве": Олег и Марина Газмановы ели молодые листья липы и собирали крапиву для зелёного…
Диетологи перечислили продукты, которые помогают при вздутии…
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла…
«Моя выслуга более 30 лет»: Сябитова пожаловалась на пенсию 14 тысяч…
Кроссовер Baojun 510 пополнил модельный ряд…
Губернатор Андрей Воробьев: "Жители Подмосковья могут получить три вида социальной…
Наталья Сенчукова опровергла слухи о продаже загородного дома из-за…
В России во время самоизоляции выросли затраты населения на…
«Плюс 4 кило»: Наташа Королева пожаловалась на испортивший ее фигуру…
Опубликованы первые изображения нового пикапа Hyundai Santa…
Наталья Подольская показала, как будет выглядеть после завершения…
Новый Opel Mokka снова появился на…
Хакеры REvil украли личные данные Мадонны, Кристины Агилеры и Леди…
Представители Орро: Быстрая зарядка может «уничтожить» аккумулятор…
Ирина Безрукова поделилась рецептом горячей азиатской закуски…
Медики: Дерево ананаса поможет избавиться от храпа во…
"Любит наше шоу больше меня": Жанна Бадоева рассказала о ревности к работе…
Американец сделал радужный дифракционный…
Экс-лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров сравнил экономический кризис с «долговой…
Ученые обнаружили в древних окаменелостях таинственные полые…
Александр Гобозов возвращается в…
В Сети появились рендеры нового Honor…
Просмотреть все новости