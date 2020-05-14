"Любит наше шоу больше меня": Жанна Бадоева рассказала о ревности к работе мужа

«Иногда я подходу к нему на выходном, но он сразу нервничает и просит не мешать, так как у него переговоры. Меня это сильно бесит и раздражает, но потом я успокаиваюсь. Понятное дело, что все это для нас двоих, но хочется пообщаться с супругом, а не с коллегой. Когда эмоции утихают, я понимаю, что у нас в семье царит идиллия, а в работе нет ничего плохого», - рассказала Бадоева.





Бадоева вышла замуж за Мельничина шесть лет назад, после чего пара перебралась в Италию с детьми. Там же телеведущая начала работать над проектом «Жизнь других». Ее супруг ранее занимался производством обуви, но позднее переключился на продюсирование телешоу. Сама программа выходит в эфире Первого канала.По словам Бадоевой, она всегда переживала, что для супруга на первом месте окажется работа, но не могла подумать, что их будет связывать один проект. Телеведущая отметила, что иногда Мельничин настолько погружается в работу, что его сложно чем-то отвлечь.По словам телеведущей, ей удалось сохранить дружеские отношения с бывшим супругом Аланом Бадоевым. Им часто приходится общаться по рабочим вопросам и на семейные темы, так как в свое время звезда родила для режиссера дочь Лолиту.