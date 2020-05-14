Александр Гобозов возвращается в «Дом-2»





Александр Гобозов и Алиана Устиненко сыграли свадьбу на реалити-шоу. В скором времени у пары родился сын Роберт и она покинула проект. Спустя время супруги развелись, а Александр Гобозов вернулся на «Дом-2», чтобы найти новую любовь. Молодой человек начал строить отношения с Ольгой Жариковой, но у них ничего не вышло. Недавно бывший супруг Алианы Устиненко перестал отвечать на сообщения и звонки близких людей. Молодого человека разыскивали коллеги, друзья и родители.Сегодня стало известно, что Александр Гобозов рассчитывает на помощь Степана Меньщикова, который неоднократно давал ему полезные советы. Молодой человек выразил симпатию Юлии Белой и готов добиваться ее внимания. В Сети начали распространяться слухи, что Александр Гобозов уже в периметре и появится в эфире через неделю.