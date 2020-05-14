Экс-лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров сравнил экономический кризис с «долговой ямой»
Экс-лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров опубликовал стихи, в которых высмеял масочный режим и сравнил грядущий экономический кризис с «долговой ямой». Сюжет музыкант проиллюстрировал фотографией в маске и защитном костюме чумного доктора.
В стихотворной форме Шнуров высмеял также и недавно появившуюся у людей привычку выходить за покупками по несколько раз за один день. Таким образом вынужденные сидеть на карантине граждане находят повод для прогулок на свежем воздухе, в очередной раз имея необходимость «забежать за батоном» в ближайший магазин.
Также юмор экс-лидера «Ленинграда» коснулся и финансового благосостояния соотечественников. По мнению артиста, после пандемии коронавируса и применяемых для ее нераспространения мер, многих россиян ждет «долговая яма», а мир в общем – «феодальный строй». Исходя из таких прогнозов, Шнуров считает использование маски чумного доктора не самым плохим решением. Главное, чтобы это не напугало продавщицу местного магазина и не стало причиной возмущения охранника, который «не спит вторые сутки».
Подписчики Instagram-аккаунта певца ответили ему в той же манере, комментируя пост рок-звезды в стихах. В них речь также пошла о масочном режиме и грядущем экономическом кризисе, который многих «пугает больше чумы».
В стихотворной форме Шнуров высмеял также и недавно появившуюся у людей привычку выходить за покупками по несколько раз за один день. Таким образом вынужденные сидеть на карантине граждане находят повод для прогулок на свежем воздухе, в очередной раз имея необходимость «забежать за батоном» в ближайший магазин.
Также юмор экс-лидера «Ленинграда» коснулся и финансового благосостояния соотечественников. По мнению артиста, после пандемии коронавируса и применяемых для ее нераспространения мер, многих россиян ждет «долговая яма», а мир в общем – «феодальный строй». Исходя из таких прогнозов, Шнуров считает использование маски чумного доктора не самым плохим решением. Главное, чтобы это не напугало продавщицу местного магазина и не стало причиной возмущения охранника, который «не спит вторые сутки».
Подписчики Instagram-аккаунта певца ответили ему в той же манере, комментируя пост рок-звезды в стихах. В них речь также пошла о масочном режиме и грядущем экономическом кризисе, который многих «пугает больше чумы».
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:54