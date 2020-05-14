АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.78 USD 73.58
Курс валют на 14.05.2020

Экс-лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров сравнил экономический кризис с «долговой ямой»

Экс-лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров опубликовал стихи, в которых высмеял масочный режим и сравнил грядущий экономический кризис с «долговой ямой». Сюжет музыкант проиллюстрировал фотографией в маске и защитном костюме чумного доктора.
Экс-лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров сравнил экономический кризис с «долговой ямой»

В стихотворной форме Шнуров высмеял также и недавно появившуюся у людей привычку выходить за покупками по несколько раз за один день. Таким образом вынужденные сидеть на карантине граждане находят повод для прогулок на свежем воздухе, в очередной раз имея необходимость «забежать за батоном» в ближайший магазин.

Также юмор экс-лидера «Ленинграда» коснулся и финансового благосостояния соотечественников. По мнению артиста, после пандемии коронавируса и применяемых для ее нераспространения мер, многих россиян ждет «долговая яма», а мир в общем – «феодальный строй». Исходя из таких прогнозов, Шнуров считает использование маски чумного доктора не самым плохим решением. Главное, чтобы это не напугало продавщицу местного магазина и не стало причиной возмущения охранника, который «не спит вторые сутки».

Подписчики Instagram-аккаунта певца ответили ему в той же манере, комментируя пост рок-звезды в стихах. В них речь также пошла о масочном режиме и грядущем экономическом кризисе, который многих «пугает больше чумы».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров сравнил экономический кризис с «долговой…
Ученые обнаружили в древних окаменелостях таинственные полые…
Александр Гобозов возвращается в…
В Сети появились рендеры нового Honor…
В США оценили сложности проведения военных операций на территории России и…
Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров назвал главный плюс переноса…
Лекарство с огорода: Врачи рассказали о полезных свойствах…
Вячеслав Фетисов о фигурном катании: «Некоторые спортсменки к 18 годам становятся…
В России из-за коронавируса могут отменить перемены в…
Доцент Георгий Фролов: "Более эффективно защитить руки от COVID-19 могут латексные…
Пенсионный фонд рассказал об лучшем времени для подачи заявки на выплаты для…
Эксперты назвали 5 ошибок при использовании банковской…
Доктор Мясников назвал своих критиков…
«Я не буду за ней бегать»: Илья Яббаров разорвал отношения с Настей…
Ученые назвали все подтвержденные факты о Бермудском…
Роза Сябитова дала советы женщинам, как «стать хозяйкой своего…
В Госдуме РФ предложили повысить размер детских пособий в два…
«Зовет меня фашистом»: Прилепин рассказал Собчак о причинах своей неприязни к…
"Трудности самоизоляции": Бабкина лишена возможности видеться с сыном и…
Зараженный коронавирусом Дмитрий Песков рассказал о своем…
Заболевшая коронавирусом Татьяна Навка поделилась новостями из…
Американские нейробиологи рассказали, как мозг человека создает…
На фоне сообщения о расставании Эмина Агаларова с супругой его тёща отметила день…
В Совфеде РФ рассказали об изменении в начислении пенсий с 1…
Сергей Жигунов познакомил «копию» Анастасии Заворотнюк Викторию Ворожбит с…
Академик РАН Сергей Колесников рассказал о «военном» сценарии вакцинации от…
В NYT не сомневаются в точности материала о статистике смертности от коронавируса в…
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс об уходе из группы: «Наши пути разошлись совсем…
Просмотреть все новости