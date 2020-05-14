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В Сети появились рендеры нового Honor X10

Официальный анонс нового смартфона Honor X10 должен состояться уже 20 мая. Пока что пользователи смогли оценить первые рендеры, которые недавно появились в Сети.

Интерес к будущему Honor X10 в последнее время тщательно подогревался в соцсетях, поэтому бренд решил поделиться последними изображениями смартфона. Основные характеристики также стали доступными в китайской базе данных TENAA. Эксперты заметили, что устройство хотят оснастить четырьмя модулями в основной камере и безрамочным дисплеем. Предполагается, что новинку признают самым бюджетным телефоном с поддержкой сетей пятого поколения.

Базовая комплектация Honor X10 включает в себя 6,63-дюймовый экран с разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей), выдвижным передним объективом на 16 мегапикселей, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, а также мощный восьмиядерный чипсет Kirin 820. Задняя камера получила Sony IMX600 с разрешением 40 Мп и раскладкой пикселей RYYB. Особенностью нового смартфона специалисты называют встроенную батарею емкостью 4200 мАч, а также поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:36

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