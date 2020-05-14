Ученые обнаружили в древних окаменелостях таинственные полые шары
Ученые из Австралии во время изучения музейных экспонатов Великобритании обнаружили в древних окаменелостях таинственные полые шары. Их примерный возраст составляет 8 млн лет.
Группа экспертов, сделавшая открытие, назвала артефакты «бакиболы». Загадочные мистические шары состоят из нескольких пяти- и шестиугольников. Не исключено, что в древности объекты использовали в виде плавучих камер, с помощью которых «криноиды» обеспечивали себе высокий уровень защиты.
Ученые полагают, что несколько миллионов лет назад иглокожие водные организмы обитали в сложных условиях. Для выживания виду приходилось ухищряться, поэтому окаменелости с полыми шарами вполне могли появиться благодаря этим существам.
Специалисты впервые обнаружили подобные объекты в окаменелостях. Сейчас они пытаются понять, почему полые шары перестали формироваться в современном мире.
Ранее археологи нашли странные цилиндры возрастом 25 млн лет.
Группа экспертов, сделавшая открытие, назвала артефакты «бакиболы». Загадочные мистические шары состоят из нескольких пяти- и шестиугольников. Не исключено, что в древности объекты использовали в виде плавучих камер, с помощью которых «криноиды» обеспечивали себе высокий уровень защиты.
Ученые полагают, что несколько миллионов лет назад иглокожие водные организмы обитали в сложных условиях. Для выживания виду приходилось ухищряться, поэтому окаменелости с полыми шарами вполне могли появиться благодаря этим существам.
Специалисты впервые обнаружили подобные объекты в окаменелостях. Сейчас они пытаются понять, почему полые шары перестали формироваться в современном мире.
Ранее археологи нашли странные цилиндры возрастом 25 млн лет.