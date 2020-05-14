Медики: Дерево ананаса поможет избавиться от храпа во сне





Вопреки распространенному мнению, храп может быть отнюдь не безобидной особенностью организма. По словам врачей, он значительно увеличивает риск развития гипертонии, деменции, инсульта или сердечного приступа. Поэтому необходимо как можно раньше избавиться от подобного состояния с помощью дерева ананаса: его можно держать в горшке, в спальне, как элемент декора. Оказывается, это растение вырабатывает значительное количество кислорода в ночное время, тем самым улучшая качество воздуха.Эксперты говорят, что человек будет наслаждаться спокойным сном из-за более легкого дыхания и снижения давления в легких, которое обычно и является причиной неприятных звуков. Если же проблема не решается, специалисты рекомендуют обратиться за медицинской помощью. Дело в том, что хронический храп свидетельствует о деформации носовой перегородки, неправильной работе гипофиза, инфекции дыхательных путей или воспалении миндалин.