В США оценили сложности проведения военных операций на территории России и Китая
В исследовании, проведённом специалистами американского аналитического центра RAND по инициативе ВВС США, оценили сложности проведения военных операций на территории России и Китая. Изложенные в отчёте результаты показывают, что Москва и Пекин могут иметь ряд преимуществ в ходе военных действий на «домашней арене».
Аналитики считают, что у США в плане вооружений большие возможности, которые полностью не воспроизводятся ни Китаем, ни Россией. Однако в случае проведения военных операций на своих территориях оба государства могут иметь как качественное, так и численное преимущество. К тому же ВВС США не стоит забывать об имеющихся у гипотетического противника современных мощных системах противовоздушной обороны и кибероружии.
Авторы отчёта также указывают на способность КНР и РФ в случае необходимости применить тактическое ядерное вооружение, а это осложняет для США проведение военных действий на чужой территории. Специалисты RAND в качестве вероятных угроз для Вашингтона назвали ещё две страны - КНДР и Иран.
Аналитики считают, что у США в плане вооружений большие возможности, которые полностью не воспроизводятся ни Китаем, ни Россией. Однако в случае проведения военных операций на своих территориях оба государства могут иметь как качественное, так и численное преимущество. К тому же ВВС США не стоит забывать об имеющихся у гипотетического противника современных мощных системах противовоздушной обороны и кибероружии.
Авторы отчёта также указывают на способность КНР и РФ в случае необходимости применить тактическое ядерное вооружение, а это осложняет для США проведение военных действий на чужой территории. Специалисты RAND в качестве вероятных угроз для Вашингтона назвали ещё две страны - КНДР и Иран.
Политика / Главные новости
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:30