В США оценили сложности проведения военных операций на территории России и Китая





Аналитики считают, что у США в плане вооружений большие возможности, которые полностью не воспроизводятся ни Китаем, ни Россией. Однако в случае проведения военных операций на своих территориях оба государства могут иметь как качественное, так и численное преимущество. К тому же ВВС США не стоит забывать об имеющихся у гипотетического противника современных мощных системах противовоздушной обороны и кибероружии.Авторы отчёта также указывают на способность КНР и РФ в случае необходимости применить тактическое ядерное вооружение, а это осложняет для США проведение военных действий на чужой территории. Специалисты RAND в качестве вероятных угроз для Вашингтона назвали ещё две страны - КНДР и Иран.