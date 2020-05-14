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Вячеслав Фетисов о фигурном катании: «Некоторые спортсменки к 18 годам становятся «убитыми»

Вячеслав Фетисов высказал свое мнение по поводу фигурного катания. Хоккеист, дважды взявший «золото» на ОИ, считает важным вводить в данном виде спорта возрастной ценз.
Вячеслав Фетисов о фигурном катании: «Некоторые спортсменки к 18 годам становятся «убитыми»

В последнее время многие эксперты говорят о том, что пора запретить юным фигуристкам выступать на серьезных соревнованиях, таких как Чемпионаты мира и Европы. Фетисов восхищен способностями российских спортсменок, но тоже переживает за их психическое здоровье.
«Знаете, порой мне встречаются совершенно «убитые» спортсменки с исковерканной судьбой. А ведь им всего по 18-19 лет. Просто не все могут пройти столь сложный путь», - цитирует «Телепрограмма» хоккеиста.

Болельщики радуются достижениям России на международной арене, но никого не волнует, какой ценой зарабатываются медали. В 18 лет Фетисов сам не воспринимал победы серьезно, а к 40 годам его отношение к спорту изменилось. В фигурном катании все намного сложнее, к примеру, если талантливая девушка не может сделать нужное тренеру число прыжков, на ней сразу ставят крест.

Ранее Фетисов опроверг слухи о его дочери, якобы не владеющей русским языком.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:11

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