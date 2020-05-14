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Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров назвал главный плюс переноса ЕГЭ

Александр Снегуров, заслуженный учитель РФ, прокомментировал главный плюс переноса ЕГЭ в этом году из-за пандемии. Он считает, что школьники РФ смогут более качественно в нормальных условиях подготовиться к экзаменам.

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров назвал главный плюс переноса ЕГЭ


По словам учителя, нерабочие дни и карантинные меры повлияли на темпы и ритм занятий выпускников. Поэтому требовался резервный срок, который теперь появился. Александр Снегуров отметил, что все участники процесса встревожены тем, что ЕГЭ перенесено на неопределенное время. В сложившейся ситуации нервное напряжение по этому поводу нормально. Заслуженный учитель России призывает школьников не паниковать по этому поводу, так как зачисления в ВУЗы и призыв в армию будут согласованы соответствующими ведомствами. Александр Снегуров считает, что в нынешнее время самое главное - это сохранить жизни россиян.

Представители министерства просвещения РФ сообщили о том, что ЕГЭ не состоится 8 июня, как предполагалось ранее. Аттестационную компанию перенесли на более поздний, пока не определенный срок. Для девятиклассников экзамены отменены, а оценки им выставят, основываясь на показателях годовой успеваемости.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:21

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