Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров назвал главный плюс переноса ЕГЭ





По словам учителя, нерабочие дни и карантинные меры повлияли на темпы и ритм занятий выпускников. Поэтому требовался резервный срок, который теперь появился. Александр Снегуров отметил, что все участники процесса встревожены тем, что ЕГЭ перенесено на неопределенное время. В сложившейся ситуации нервное напряжение по этому поводу нормально. Заслуженный учитель России призывает школьников не паниковать по этому поводу, так как зачисления в ВУЗы и призыв в армию будут согласованы соответствующими ведомствами. Александр Снегуров считает, что в нынешнее время самое главное - это сохранить жизни россиян.Представители министерства просвещения РФ сообщили о том, что ЕГЭ не состоится 8 июня, как предполагалось ранее. Аттестационную компанию перенесли на более поздний, пока не определенный срок. Для девятиклассников экзамены отменены, а оценки им выставят, основываясь на показателях годовой успеваемости.