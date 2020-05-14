Пенсионный фонд рассказал об лучшем времени для подачи заявки на выплаты для детей

«Заявку лучше подать минимум через два дня. Ранее президент Владимир Путин пояснял, что сайт сильно перегружен из-за тысяч пользователей, находящихся на нем одновременно. Ситуация должна стабилизироваться к выходным, когда большая часть желающих подаст заявки. Тогда сделать это можно будет беспрепятственно», - рассказали представители Пенсионного фонда.





Владимир Путин в ходе совещания 13 мая раскритиковал работу ведомств, отвечающих за выплаты на детей. Президент подчеркнул, что сайт государственных услуг не справился с задачей, из-за чего ответственным за его функционирование нужно решить проблему с обработкой данных в режиме реального времени.Путин также обратил внимание на задержки выплат медикам. По его словам, главы регионов должны проконтролировать процесс начисления, так как «ему бы не хотелось делать соответствующие замечания второй раз». Вопрос о выплатах Путин пообещал взять на личный контроль.